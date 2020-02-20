Самоделкина лидирует после короткой программы в Финале Кубка России. Она обошла учениц Тутберидзе

Ученица ЦСКА Софья Самоделкина лидирует после короткой программы в Финале Кубка России в категории КМС.

За свой прокат она получила 77,05 балла, исполнив стартовым элементом редкий каскад — «тройной аксель-тройной тулуп», в этом сезоне на междунарондных соревнованиях его исполняла только американка Алиса Лью, а на внутрироссийских — Софья Акатьева.

Второе место после первого дня соревнований занимает ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 71,08 балла, а третье ее одногруппница — Софья Акатьева с 70,84 балла.

Произвольную программу на турнире девушки представят 22 февраля в субботу, начиная с 14.00 по московскому времени.