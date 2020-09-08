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«С такой хрупкой, но с сильной волей». Исинбаева показала фото с Загитовой

8 сентября 2020, 22:13
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фото с фигуристкой Алиной Загитовой.

Фото было сделано во время съемок шоу «Ледниковый период», где Загитова будет выступать в роли ведущей.

— С обоятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе. Алина, ты умница! Горжусь тобой! — написала Исинбаева в Instagram.

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