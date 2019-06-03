Роскошное фото ученицы Буяновой на отдыхе. Когда-то она считалась фаворитом в противостоянии с Загитовой

Серебряный призер юниорского Финала "Гран-при" 2016/17 16-летняя Анастасия Губанова в своем Инстаграме поделилась фотографией со своего отдыха в Турции, сопроводив его хештегом "релакс". Губанова тренируется ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

В сезоне 2016/17 Анастасия выступала в юниорской серии "Гран-при" параллельно с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Фигуристка демонстрировала даже более высокие результаты, чем Загитова: она выиграла оба своих этапа серии, а Алина отобралась в финал той серии за счет первого и третьего мест. Однако в самом финале победу праздновала уже Загитова, которая затем стала и чемпионкой мира среди юниоров. Анастасия же не смогла отобраться в юниорскую сборную ни в том сезоне, ни в последующем сезоне 2017/18.

В завершившемся сезоне фигуристка выступала только на "челленджерах" из-за проблем с ботинками. Однако возраст позволяет ей как продолжить выступления на юниорском уровне, так и перейти во взрослое катание.