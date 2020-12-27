Роднина прокомментировала выступление Тарасовой и Морозова на чемпионате России
27 декабря 2020, 15:38
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина оценила выступление фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
«Мне нравятся Тарасова и Морозов. Я видела эту произвольную программу в первый раз, к сожалению, были ошибки, но короткую они просто замечательно выполнили. Произвольная программа им очень идет, видно, что им самим нравится ее катать. Справиться бы только с техническими недочетами», — цитирует Роднину ТАСС.
26 декабря Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате России и вошли в состав национальной сборной на чемпионат мира.
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