Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова рассказала, почему приняла решение об официальном завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года.

Помимо наград на взрослом и юниорском чемпионатах мира, Радионова победила на чемпионате России 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призером «Гран-при». Последний раз фигуристка выходила на лед в октябре 2018 года на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

-На протяжении, мне кажется, всей карьеры... Ну, диетой это неправильно называть — у меня было сбалансированное питание, я обращалась к специалистам, как раз меня Татьяна Анатольевна направляла. Они мне прописывали диету, мне мама тоже готовила специальную еду. Поэтому я не могу сказать, что в какой-то момент я села на диету, нет. Это было, мне кажется, лет с 15-16. Но потом началось такое время, которое тяжело было преодолеть (смеется).

Очень тяжело, очень. Потому что ты уже не понимаешь, что делать, как вообще на лед выходить. Тренеры тоже злятся, потому что они понимают, что любой лишний вес — это риск травмы. Еще раз говорю, что это было очень непростое время. Как раз перед прокатами, это был август, я дала себе еще один шанс, что нужно собраться, нужно отдать все силы. Если получится, будем бороться. Если все-таки не пойдет, то надо с этим заканчивать. Я себе честно дала понять, что или я всю себя отдаю... И я попыталась.

Я себя всю отдавала, но это не приносило того результата, который вел бы меня к первому, второму или третьему месту. Если я не занимаю эти места, то я не вижу смысла вообще этим заниматься. То есть мне или заниматься хорошо, или вообще никак. Поэтому я не хотела вообще там болтаться как-то, знаете, серой плесенью, ездить по этапам Кубка России, потому что я понимала, что с таким результатом ни в какую сборную мне не попасть. Думала, лучше я так оставлю, чем... Просто существовать в фигурном катании мне не хотелось, мне хотелось все-таки выигрывать, — сказала Радионова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.