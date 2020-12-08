Радионова: «Без именитых спортсменов чемпионат России будет скучнее, необходимо вносить коррективы»

Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова прокомментировала непопадание на чемпионат России по фигурному катанию многих лидеров сборной.

— Двоякая ситуация. С одной стороны, все должно быть четко и по правилам, но с другой стороны, непредсказуемый год, пандемия, — сказала Радионова в комментарии «СЭ». — Мне кажется, нужно вносить коррективы, потому что многие не попали на соревнования из-за коронавируса. Для чемпионата России лучше, если на нем будут выступать именитые спортсмены. Думаю, федерация что-нибудь придумает, потому что в нашем виде спорта интересна борьба, а без лидеров получится скучнее. Год тяжелый, думаю, с самого начала все были готовы к тому, что придется что-то менять.

У нас давно выступает 18 человек на чемпионате России. Не думаю, что количество стоит менять, это большую роль не играет. Тут нужно искать оптимальный вариант, ибо тем участницам, которые отобрались по правилам, будет обидно потерять свои места в списке, если кого-то возьмут вне конкурса. Мне сложно на эту тему что-то говорить, но здесь необходимы какие-то решения.

(Сергей Федоров)