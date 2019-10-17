Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова отметила, что судейство в отношении Елизаветы Туктамышевой на Finlandia Trophy было достаточно строгим.

— Туктамышевой стоит меньше внимания обращать на судейство? - Я была тоже абсолютно не согласна, — цитирует sportsdaily Леонову. — Принизили Лизу. Такой огромный отрыв с Аленой в пять баллов — это слишком. У Лизы нашли неправильное ребро на флипе в короткой и произвольной программе. Я его не видела, когда смотрела ее выступление. Какие-то придирки. Поснимали баллы, где только можно.

Туктамышева заняла на Finlandia Trophy второе место с суммой в 212,53 балла. Первой стал дебютантка взрослого сезона Алена Косторная с суммой в 234,84 балла. Чемпионка мира 2015 года официально начнет сезон на первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.