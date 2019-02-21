Приезд Медведевой и Туктамышевой не усложнил работу организаторам финала Кубка России

Повышенное внимание к финалу Кубка России не усложило работу организаторов турнира, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации фигурного катания Новгородской области Алексея Пшеничного. Состязания завершатся 22 февраля, в женском турнире выступят в числе прочих выступят чемпионки мира и Европы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Соревнование станет последним стартом перед определением состава на чемпионат мира.

- Участие в турнире спортсменок такого высокого уровня не стало для нас проблемой, не усложнило работу, - сказал Пшеничный. - Скорее это для нас колоссальный опыт в вопросах обеспечения безопасности, максимально комфортной среды для участников. Единственное, поскольку не можем допустить на арену больше людей, чем она вмещает, была организована билетная программа.

В любом случае все участники турнира - спортсмены высокого уровня, конкуренция в нашей стране огромная. Та же Медведева выступала в Великом Новгороде на Кубке России в 2014 году и заняла второе место, первой была Анна Погорилая. Все возвращается, и хочется ей пожелать, чтобы наш лед стал для нее счастливым.

В прошлом году у нас на официальных соревнованиях Саша Трусова впервые сделала четверной сальхов, правда, упала с четверного тулупа. Для нашего города ее достижение стало сенсацией, и когда дети с родителями приходят на такие соревнования, видят вживую это завораживающее зрелище, это очень важно. По сравнению с первым финалом Кубка России, когда народу было достаточно мало - не больше 400 зрителей, сейчас совсем иная картина.

Видеотрансляция финала Кубка России доступна на сайте "СЭ"