Плющенко поблагодарил Трусову за два эмоциональных проката

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram прокомментировал выступление своей ученицы Александры Трусовой на чемпионате России.

«Ну вот и закончился чемпионат России! Я хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за чистых два эмоциональных проката!

Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свои? максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта!

Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи — ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается!

P. S. Спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды", — написал Плющенко.

16-летняя фигуристка впервые за долгое время откатала чисто две программы, но заняла всего лишь третье место.