Пепелева и Плешков выиграли финал Кубка России

Фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли финал Кубка России в Великом Новгороде. В произвольной программе пара набрала 128,56, а по сумме двух прокатов - 194,67.
Вторыми стали Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов, третьими - Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот.
Фигурное катание
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Пары
Произвольная программа
1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 128,56
2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 122,36
3. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 117,12
4. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 116,28
5. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 115,94
6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 115,71
Итог
1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 194,67
2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 188,20
3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 178,99
4. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 173,58
5. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 171,47
6. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 168,73