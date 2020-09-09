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«Они бы дополняли друг друга». Исинбаева о дуэте Загитовой и Медведевой в роли ведущих

9 сентября 2020, 09:30
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров "СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров "СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, что Алина Загитова и Евгения Медведева могли вести «Ледниковый период» вместе.

— Я не в курсе, но мне кажется, что, когда шоу ведут мужчина и девушка — это прекрасное сочетание. Даже с эстетической точки зрения смотрится очень гармонично. Но если бы вместе были Евгения и Алина, то это тоже был бы успешный тандем. Евгения хорошо общается с прессой, у нее поставлена речь. Они бы спокойно дополняли друг друга. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Еленой Исинбаевой читайте здесь

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