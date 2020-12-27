Олимпийский чемпион Урманов поделился впечатлениями от чемпионата России

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов поделился впечатлениями от чемпионата России, который завершился в Челябинске.

— Получился шикарный чемпионат, даже не хочется кого-то выделять. Вчера была поставлена хорошая точка всего чемпионата, — отметил Урманов в комментарии «СЭ». — Это было здорово, девчонки творили такие чудеса. Все было на высшем уровне. Даже не всегда чемпионат мира сравнится с такой организацией, с таким проведением турнира. Была борьба во всех видах. Мы все увидели и зрители, думаю, остались в восторге от всего происходящего.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, у мужчин победу одержал Михаил Коляда. В парном катании первое место заняли Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а в танцах на льду чемпионами стали Александра Степанова/Иван Букин.

(Анастасия Пастернак)