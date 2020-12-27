Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что Евгений Плющенко поступил неправильно, когда раскритиковал судей после короткой программы Александры Трусовой на чемпионате России в Челябинске. По его словам, уважающий себя специалист не должен вести себя подобным образом.

— Я так и не понял, чем именно возмущался Евгений. Саша Трусова откаталась в короткой программе здорово. Но — для себя, — цитирует RT Николаева. — Она реально стала лучше и чище в деталях. В точности позиций, в законченности движений. Но в целом она уступает и Щербаковой, и Валиевой. С тем, что судьи поставили Сашу в короткой программе на четвёртое место, лично я тоже не могу согласиться. По уровню катания она должна была быть в тройке. Но возмущаться? Мне кажется, профессиональный тренер никогда не должен до этого опускаться. Можно ведь вспомнить 1998 год, когда сам Плющенко выступал на чемпионате мира в Миннеаполисе и не без помощи судей с двумя падениями стал третьим.

— Не ожидала, что вы встанете на защиту судейского корпуса.

— Я его вовсе не защищаю. Но отдаю себе отчет в том, что сидеть на линии — непростая работа, и иногда врагу не пожелаешь находиться в подобной мясорубке. И не понимаю, если честно, позиции тренера, которую сейчас занимает Плющенко. Если твой подопечный проиграл, значит, ты сам чего-то не сделал, что-то не предусмотрел.

Напомним, что ученица Плющенко, Александра Трусова, заняла итоговое третье место на чемпионате России в Челябинске. Первое стала Анна Щербакова, второй — Камила Валиева.