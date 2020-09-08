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«Мы начинаем!» Тарасова и Загитова перед стартом нового сезона «Ледникового периода»

8 сентября 2020, 14:11
Татьяна Тарасова и Алина Загитова. Фото https://www.instagram.com
Татьяна Тарасова и Алина Загитова. Фото https://www.instagram.com
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram поделилась фото с Алиной Загитовой накануне старта съемок нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Мы начинаем!» — кратко подписала пост Тарасова.

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Ранее стало известно, что ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» будет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. В конце прошлого года фигуристка приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.

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