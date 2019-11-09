«Мулен Руж!» Самодуровой в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Китае

Чемпионка Европы Софья Самодурова выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Китае. Она получила 185,29 балла за свой прокат.

Фигуристка исполнила программу без грубых ошибок, однако судьи поставили ей недокрут на тройном лутце.