«Мулен Руж!» Самодуровой в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Китае
13:02
Чемпионка Европы Софья Самодурова выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Китае. Она получила 185,29 балла за свой прокат.
Фигуристка исполнила программу без грубых ошибок, однако судьи поставили ей недокрут на тройном лутце.
Программа Самодуровой поставлена хореографом Татьяной Прокофьевой под композицию «Roxanne» в исполнении Юэн Макгрегор, Хосе Фелисиано, Яцек Коман (из фильма «Мулен Руж!»).
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