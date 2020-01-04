Заслуженный тренер России и СССР Тамара Москвина отметила, что не понимает, почему решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало такой общественный резонанс.

— Сейчас наш вид спорта на пике популярности, в том числе и благодаря СМИ, — цитируют «Аргументы и факты» Москвину. — Особенно высоко поднята планка женского одиночного катания. Из симпатичных девушек сделали настоящих звезд, каждый шаг которых рассматривается под лупой.

Но это все равно не объясняет шумиху вокруг решения Загитовой на время покинуть спорт. Да, Алина — олимпийская чемпионка. Ну и что? Она имеет право делать то, что хочет, — участвовать в турнирах или приостановить выступления. Надо уважать ее выбор, а не запускать негатив, говорить друг другу гадости.

13 декабря олимпийская чемпионка Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры и пропуске чемпионата России. Это решение вызвало широкий общейственный резонанс и даже конфликт между тренером фигуристки Этери Тутберидзе, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.