Мишина: «Самодурова в хорошей форме, у нее несколько изменений в произвольной программе»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина в интервью «СЭ» прокомментировала выступление своей ученицы Софьи Самодуровой на чемпионате Санкт-Петербурга. Фигуристка заняла первое место и впервые с сезона-2018/19 набрала больше 200 баллов по сумме двух программ.

«Очень рады, что в целом прокаты неплохие, — сказала Мишина. — Была одна ошибка, конечно, но будем корректировать заходы на лутц, другие нюансы. Она в хорошей форме, я думаю, что ей было важно прокатать еще раз программы перед чемпионатом России, посмотреть на реакцию судей. Есть над чем работать, но тем не менее старт мы считаем скорее удачным».

«На этом чемпионате с Соней хотели проверить себя, рассматривали его как этап подготовки к чемпионату России, — добавила она. — У Сони есть несколько изменений в произвольной программе, по сравнению с прошлыми стартами. Включили новый каскад — аксель+ойлер+тройной сальхов, попробовали новые заходы на тройной лутц. Чемпионат Санкт-Петербурга исторически всегда для нас был очень важным старт. Стать чемпионкой города — это еще с моих времен было очень почетно. Но главное правильно подготовиться к чемпионату страны».

Также Мишина прокомментировала сложности, с которыми столкнулась Самодурова после неудачного выступления на этапе «Гран-при» в Москве. Софья допустила несколько ошибок в произвольной и заняла седьмое место.

«Конечно, она была грустная, — объясняет специалист. — Если человек выиграл чемпионат Европы, а потом столько ошибок. Все же хотят быть всегда на высоте. Но думаю, что этот старт ее воодушевил на будущее. Поэтому правильно сделали, что решили здесь выступить и Соня воспряла духом. Надеемся на лучшее».

(Рустам Имамов)