ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Мишина и Галлямов выиграли Финал Кубка России

20 февраля 2020, 20:20

Бронзовые призеры Финала Гран-при-2019/20 Анастастия Мишина и Александр Галлямов стали победителями Финала Кубка России в парном катании среди мастеров спорта.

По сумме двух программ фигуристы набрали 223,74 балла. Второе место заняли Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, а третье — Алина Пепелева и Роман Плешков.

Мишина и Галлямов стали четвертыми на чемпионате России и являются первыми запасными на чемпионат мира.

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