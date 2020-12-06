Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Москве
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на этапе Кубка России в Москве в парном катании. Они набрали 232,47 балла по сумме двух программ.
Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58). На третьем месте пара Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 174,25.
Москва
Кубок России
5-й этап
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 152,34
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 121,87
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 113,39
4. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 109,65
5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 91,73
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 232,47
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 184,58
3. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 174,25
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 172,02
5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 141,16
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