Мишин заявил, что Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной на ЧМ по фигурному катанию

Российский тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сказал, что его ученица планирует отобраться на чемпионат мира.

На чемпионате России девушка заняла 7-е место. Перед чемпионатом мира, который состоится в Стокгольме в марте, Федерация фигурного катания России (ФФКР) проведет несколько отборочных турниров.

«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания», — цитирует Мишина ТАСС.

В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.