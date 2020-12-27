ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Мишин заявил, что Туктамышева продолжит борьбу за место в сборной на ЧМ по фигурному катанию

27 декабря 2020, 14:40
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Российский тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сказал, что его ученица планирует отобраться на чемпионат мира.

На чемпионате России девушка заняла 7-е место. Перед чемпионатом мира, который состоится в Стокгольме в марте, Федерация фигурного катания России (ФФКР) проведет несколько отборочных турниров.

«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у нее для этого есть все основания», — цитирует Мишина ТАСС.

В этом сезоне фигуристка выиграла этап серии Гран-при в Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10362077

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