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Медведева заявила, что этот сезон был самым тяжелым для нее

13:06
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что этот сезон получился для нее непростым. Ранее стало известно, что она пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за проблем со здоровьем.

«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня, и, наверное, самый тяжелый, — цитирует Медведеву ТАСС.- Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!». На вопрос о дальнейших планах она сказала, что планирует тренироваться и готовиться к следующему сезону".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря. 21-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призер олимпийских игр.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10209391

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