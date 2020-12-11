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Медведева вернулась на лед после болезни

11 декабря 2020, 09:36
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Фан-страница фигуристки Евгении Медведевой в Instagram опубликовала видео первых тренировок россиянки после болезни.

«Женя на льду! Этот день мог быть еще лучше? С возвращением», — гласит подпись к публикации.

Ранее 21-летняя россиянка снялась с чемпионата России, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Медведева объяснила это тем, что после лечения травмы спины она очень сильно заболела, и за две недели не успевает полноценно подготовиться к старту.

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