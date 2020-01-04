Медведева в головокружительной поддержке. Впечатляющий момент
4 января 2020, 12:49
Известный постановщик Илья Авербух в своем официальном Instagram опубликовал видео с одной из репетиций ледового спектакля «Волшебник страны Оз», в ходе которой двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву кружат в стремительной поддержке.
20-летняя Медведева исполняет в спектакле главную роль — Дороти. Из-за проблем с коньками фигуристка была вынуждена сняться с произвольной программы чемпионата России и не вошла в число участниц чемпионатов Европы и мира. С 30 декабря по 7 января фигуристка выступает в спектакле Авербуха.
Zhenya in a lift ??— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 4, 2020
?averbukhofficial pic.twitter.com/zix6Go1O7r
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