Медведева рассказала, что выходит на лед без страха

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что изменилось в ее жизни после переезда в Канаду. Россиянка тренируется под руководством Брайана Орсера.

- По сравнению с предыдущими сезонами я стала гораздо самостоятельнее и больше принимаю решения сама, - цитирует Медведеву mp.weixin.qq.com. - Сначала было сложно привыкнуть, но потом я поняла, что есть потенциал для развития.

Мне очень помогли Брайан Орсер и Трейси Уилсон, которые показали свою преданность. Орсер научил меня концентрироваться на самом важном. В этом сезоне я выхожу на лед без страха.