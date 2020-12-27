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Медведева после показательного выступления: «Уверена, что у нас все будет хорошо»

27 декабря 2020, 13:00
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Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева после показательного номера на чемпионате России поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю, чтоб все невзгоды остались в этом, 2020 году. Уверена, что у нас все будет хорошо. Желаю вам счастья», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».

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