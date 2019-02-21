Медведева опережает Туктамышеву на 4,68 балла

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева представили свои короткие программы в финале Кубка России.

19-летняя Медведева чисто сделала все прыжки, получила 76,89 балла и занимает промежуточное первое место.

22-летняя Туктамышева упала на первом прыжковом элементе – тройном акселе, получила 72,21 и занимает промежуточное второе место.

Медведева и Туктамышева пропустили чемпионат Европы-2019, но еще могут попасть на чемпионат мира.

Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция