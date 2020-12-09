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Медведева объяснила, почему она пропустит чемпионат России

12:54
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему ей придется пропустить чемпионат России. По ее словам, это связано с проблемами со здоровьем.

«К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение, — цитирует спортсменку ТАСС. — Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела».

Также Медведева сказала, что вышла на лед только 8 декабря, и врачи рекомендовали ей тренировки в щадящем режиме. Она отметила, что подготовиться за две недели к чемпионату России в таких условиях невозможно. Кроме того, она заявила, что понимает, что подвела своих болельщиков.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10209391

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