«Медведева нравится катанием, а Туктамышева — сложными прыжками». Серебряный призер юниорского «Гран-при» в Челябинске — о лучших фигуристках мира
09:29
Серебряный призер юниорского этапа «Гран-при» в Челябинске 15-летняя Ксения Синицына отметила, что больше всего в фигурном катании восхищается Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой.
— Женя нравится своим катанием и эмоциями, а на Лизу я равняюсь, обучаясь сложным прыжкам, — цитируют «РИА «Новости» Синицыну. — Алина меня восхищает каскадом лутц — риттбергер и, мне кажется, она очень прибавила после прошлого сезона.
Синицына тренируется в «Снежных барсах» под руководством Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.
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