Медведева не будет участвовать в чемпионате России, Туктамышева и Косторная в списке участников

Опубликован полный список участников чемпионата России по фигурному катанию. В нем нет Евгении Медведевой.

При этом в списке значатся Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что, кроме Медведевой, критерии отбора на чемпионат России также не выполнили Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Ксения Синицына. Турнир пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

В соревнованиях женщин примут участие Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Алена Косторная, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Щульская и Анна Щербакова. Запас: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.