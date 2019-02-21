20:28 21 февраля | Фигурное катание

Медведева, Константинова, Туктамышева. Итоги короткой программы на Кубке России

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Евгения Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России. Второй место занимает Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева четвертая.

19-летняя Медведева чисто сделала все прыжки и получила 76,89 балла. 

18-летняя Константинова отстает от лидера на 1,42 балла.

22-летняя Туктамышева упала при исполнении тройного акселя и получила 72,21.

Отметим, что лучшую оценку за технику – 41,18 (у Медведевой – 39,81) – получила 16-летняя Анастасия Губанова, которая занимает третье место.

 
Евгения Медведева.Медведева - первая. Константинова обошла Туктамышеву

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Женщины

Короткая программа

1. Евгения Медведева  - 76,89

2. Станислава Константинова  - 75,47

3. Анастасия Губанова  - 73,94

4. Елизавета Туктамышева  - 72,21

5. Анастасия Гулякова  - 70,74

6. Виктория Васильева - 70,13

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