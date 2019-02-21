Медведева, Константинова, Туктамышева. Итоги короткой программы на Кубке России

Евгения Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России. Второй место занимает Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева – четвертая.
19-летняя Медведева чисто сделала все прыжки и получила 76,89 балла.
18-летняя Константинова отстает от лидера на 1,42 балла.
22-летняя Туктамышева упала при исполнении тройного акселя и получила 72,21.
Отметим, что лучшую оценку за технику – 41,18 (у Медведевой – 39,81) – получила 16-летняя Анастасия Губанова, которая занимает третье место.
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Женщины
Короткая программа
1. Евгения Медведева - 76,89
2. Станислава Константинова - 75,47
3. Анастасия Губанова - 73,94
4. Елизавета Туктамышева - 72,21
5. Анастасия Гулякова - 70,74
6. Виктория Васильева - 70,13
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