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Медведева исполнила сальхов во время показательной программы на чемпионате России

27 декабря 2020, 13:11
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила с показательным номером на чемпионате России. Постановка выполнена под песню «Эхо любви» Анны Герман.

Фигуристка исполнила один прыжок во время проката — тройной сальхов. Напомним, что Медведева не выступала в текущем сезоне на соревнованиях из-за травмы и коронавируса, однако принимала участие в контрольных прокатах, после которых стало известно о ее возвращении в группу Этери Тутберидзе.

(Анастасия Рацкевич)

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