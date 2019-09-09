Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

«Медведев — красавчик, что играл с таким спортсменом, как Надаль». Сотникова — о финале US Open

9 сентября 2019, 10:35
Теги:

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отметила в своем Instagram, что у российского теннисиста Даниила Медведева все впереди. Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

— Наш Даниил — красавчик! — написала Сотникова. — Посмотрела биографию Рафаэля. Наш спортсмен — счастливчик, что играл с ним. Опыт. Все еще впереди.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир