«Медведев — красавчик, что играл с таким спортсменом, как Надаль». Сотникова — о финале US Open
9 сентября 2019, 10:35
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отметила в своем Instagram, что у российского теннисиста Даниила Медведева все впереди. Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).
— Наш Даниил — красавчик! — написала Сотникова. — Посмотрела биографию Рафаэля. Наш спортсмен — счастливчик, что играл с ним. Опыт. Все еще впереди.
Из Инстаграма Аделины Сотниковой pic.twitter.com/83phQYCLIB— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) September 9, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...