Липницкая вошла в тренерский штаб академии Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к тренерскому штабу его академии присоединилась олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мои? большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона — мощь!», — написал Плющенко у себя в Instagram.

22-летняя Липнцикая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира. В 2017 году она завершила карьеру.