Липницкая показала фото полугодовалой дочери
27 декабря 2020, 17:58
Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, недавно вошедшая в тренерский штаб академии Евгения Плющенко, опубликовала фотографии дочери Каталины в Instagram.
Липницкая родила девочку в конце июля. Отец ребенка — бывший фигурист Владислав Тарасенко.
?22-летняя Липнцикая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира. В 2017 году она завершила карьеру.
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