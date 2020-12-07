Российская фигуристка Алена Леонова высказалась о выступлении Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России.

В воскресенье, 6 декабря, 14-летняя фигуристка одержала победу на пятом этапе Кубка России. Спортсменка набрала рекордные 168,66 баллов, превзойдя мировой рекорд Александры Трусовой (166,62), но он не будет засчитан, так как это был локальный турнир.

— Камила своим выдающимся катанием поразила всех! Что в короткой, что в произвольной программе, — цитируют Леонову «Известия». — Мне кажется, для нее любой старт — большая ответственность. Но иногда, когда тебе облегчают ситуацию — например, кто-то не доехал до старта или упростил контент, выступать, наоборот, тяжелее. Думаю, Камила старалась не обращать внимания на эти новости, не халтурить.

И Камила решила сама устроить себе челлендж, раз его не предлагают соперницы. Валиева впервые зашла на тройной аксель — новый прыжок в ее арсенале, который она изучила только этой осенью. Прыжок получился неплохим — несмотря на степ-аут на приземлении, элемент полностью докручен. Ей поставили правильную технику, видно, что Камила делает этот прыжок легко, воздушно. Как и ее четверные. Впервые за долгое время она сделала два чистых четверных тулупа — и оба прыжка практически идеально исполнены.