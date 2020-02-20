Леонова не согласна мнением Плющенко о том, что Медведевой пора завершать карьеру

Вице-чемпионка мира-2012 Алена Леонова отметила, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вправе делать то, считает нужным в плане продолжения карьеры. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью «СЭ» заявил, что Медведевой пора завершать карьеру.

— Я не видела, чтобы она делала четверные, — цитирует sportsdaily Леонову. — Но она пробовала, вроде у нее были какие-то попытки — на удочке, со страховкой. Женя — не из тех, кто останавливается на достигнутом. Не думаю, что она должна слушать все, что ей говорят. Нужно делать то, что она хочет. Насколько я знаю, она хочет продолжить карьеру. Думаю, она сама прекрасно понимает, что для этого нужно сделать. Без четверных сейчас никуда. Она будет пытаться.

Плющенко советует Медведевой завершить карьеру