Леонова назвала фавориток в борьбе за три путевки в сборную

Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова поделилась с «СЭ» мнением о том, кто из участниц чемпионата России по фигурному катанию сможет побороться за три путёвки в сборную.

— Очень много сильных спортсменок, но, скорее всего, Щербакова и Туктамышева точно попадут в сборную. Сильная конкуренция будет за третью путёвку, я бы все-таки выделила Сашу Трусову.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

(Владимир Пушкарев)