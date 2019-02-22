13:53 | Фигурное катание

Лазукин стал победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании

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Андрей Лазукин выиграл финал Кубка России-2019, который проходит в Великом Новгороде.

Он получил за свой прокат произвольной программы 150.60 балла и в сумме набрал 242.17. Напомним, что фигурист лидировал после первого дня соревнований. Отметим, что Лазукин стал лишь шестым в произвольной программе, допустив несколько ошибок и падение.

Вторую строчку занимает Александр Петров (234.85), замыкает тройку лидеров Антон Шулепов (231.45).

Великий Новгород (Россия)

Кубок России

Финал

Мужчины

Произвольная программа

1. Антон Шулепов (Россия) - 158,40

2. Макар Игнатов (Россия) - 155,93

3. Александр Петров (Россия) - 155,05

4. Артем Ковалев (Россия) - 154,40

5. Егор Мурашов (Россия) - 153,79

6. Андрей Лазукин (Россия) - 150,60

Итог

1. Андрей Лазукин (Россия) - 242,17

2. Александр Петров (Россия) - 234,85

3. Антон Шулепов (Россия) - 231,45

4. Макар Игнатов (Россия) - 229,87

5. Егор Мурашов (Россия) - 229,87

6. Артем Ковалев (Россия) - 226,32

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