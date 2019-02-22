Лазукин стал победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании

Андрей Лазукин выиграл финал Кубка России-2019, который проходит в Великом Новгороде.
Он получил за свой прокат произвольной программы 150.60 балла и в сумме набрал 242.17. Напомним, что фигурист лидировал после первого дня соревнований. Отметим, что Лазукин стал лишь шестым в произвольной программе, допустив несколько ошибок и падение.
Вторую строчку занимает Александр Петров (234.85), замыкает тройку лидеров Антон Шулепов (231.45).
Великий Новгород (Россия)
Кубок России
Финал
Мужчины
Произвольная программа
1. Антон Шулепов (Россия) - 158,40
2. Макар Игнатов (Россия) - 155,93
3. Александр Петров (Россия) - 155,05
4. Артем Ковалев (Россия) - 154,40
5. Егор Мурашов (Россия) - 153,79
6. Андрей Лазукин (Россия) - 150,60
Итог
1. Андрей Лазукин (Россия) - 242,17
2. Александр Петров (Россия) - 234,85
3. Антон Шулепов (Россия) - 231,45
4. Макар Игнатов (Россия) - 229,87
5. Егор Мурашов (Россия) - 229,87
6. Артем Ковалев (Россия) - 226,32
Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция