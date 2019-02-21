Лазукин лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Андрей Лазукин занимает первое место в финале Кубка России после короткой программы. 21-летний фигурист опережает ближайшего преследователя - Константина Милюкова почти на 10 баллов.
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Мужчины
Короткая программа
1. Андрей Лазукин – 91,57
2. Константин Милюков – 81,82
3. Александр Петров – 79,80
4. Владимир Самойлов – 77,04
5. Макар Игнатов – 73,94
6. Егор Мурашов – 73,08
Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция
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