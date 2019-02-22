Кубок России в Великом Новгороде: видеотрансляция тренировки Медведевой, Константиновой и Туктамышевой

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

В пятницу женщины представят произвольную программу. После проката короткой лидирует двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева занимает четвертое место, а на втором располагается Станислава Константинова. Утром участницы выйдут на лед на тренировку.

Первый канал в прямом эфире показывает главные соревнования финала Кубка России-2019. Видеотрансляция тренировок у женщин будет доступна на этой странице, начало – 9.10 (время московское). Произвольная программа стартует в 14.00.

Участники финала Кубка России-2019 в женском одиночном катании

Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина, Анна Тарусина, Елизавета Туктамышева.

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