Кубок России в Великом Новгороде: видеотрансляция тренировки Медведевой и Туктамышевой

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

В четверг и пятницу – соревнования у женщин. В этом турнире заявлены двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Перед прокатом короткой программы участницы выйдут на лед на тренировку.

Первый канал в прямом эфире показывает соревнования мужчин, женщин и девушек. Видеотрансляция тренировок у женщин будет доступна на этой странице, начало – 11.25 (время московское).

Участники финала Кубка России-2019 в женском одиночном катании

Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина, Анна Тарусина, Елизавета Туктамышева.

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