Косторная, Семин и Медведев получили «Серебряную лань»

В Москве в здании Олимпийского комитета России прошла торжественная церемония вручения премии «Серебряная лань», присуждаемой по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России.

Награды получили 10 лучших спортсменов по итогам 2019 года. Это Владимир Балынец (паралимпийский спорт, пауэрлифтинг), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис). Лидером же голосования стала Косторная.

— Большое спасибо всем, кто мне помогал, спасибо за поддержку, — сказала Косторная, выйдя на сцену за статуэткой.

«Серебряную лань» как лучший тренер получил наставник футбольного «Локомотива» Юрий Семин, выигравший Кубок России. Поскольку железнодорожники сейчас на сборе в Испании, награду получил большой друг Семина актер Валерий Баринов.

Награда в номинации «Лучшая команда года» досталась сборной России по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира.

Церемонию посетили министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ОКР Станислав Поздняков. (Дмитрий Гирин)