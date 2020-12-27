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Контрольные прокаты фигуристов сборной России перед олимпийским сезоном пройдут в Челябинске

27 декабря 2020, 13:20
Анна Щербакова. Камила Валиева. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Камила Валиева. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как сообщила журналистам пресс-служба Федерации фигурного катания России, следующие контрольные прокаты сборной России пройдут в сентябре 2021 году в Челябинске. Договоренность об этом была достигнута между губернатором области Алексеем Текслером и руководством федерации перед показательными соревнованиями.

Как правило, прокаты проходили в Москве или Новогорске, единственным исключением в Сочи в 2015 — 2017 годах.

(Дмитрий Кузнецов)

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