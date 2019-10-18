Константинова будет закрывать короткую программу женщин на этапе «Гран-при» в США

Согласно жребию российская фигуристка Станислава Константинова будет выступать последней в короткой программе женщин на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе, которая состоится 19 октября. Константинова выйдет на лед в 8.26 по московскому времени.

Что касается других россиянок, то Елизавета Туктамышева будет открывать вторую разминку участниц, она выйдет на лед в 7.54 по московскому времени. А Анна Щербакова выступит последней в первой разминке и представит свою короткую программу в 7.40 по московскому времени.

Начало короткой программы женщин на турнире в 07.00 по московскому времени. Соревнования в прямом эфире покажет Первый канал.