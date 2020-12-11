Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что 13-летняя Софья Самоделкина прыгнула на тренировке четверной риттбергер и четверной сальхов.

Видео с прыжками опубликовал тренер Самоделкиной Сергей Давыдов.

— Она прыгнула на тренировке. Наши футболисты на тренировках прям чемпионы мира все. А на играх что-то не особо. Мы кому-то разве даем звание чемпиона мира по тренировкам? На тренировках многие вытворяют такие чудеса — весь вопрос, как это будут делать в соревновательном стрессе. Когда она его официально прыгнет, тогда и будем рассуждать. Она очень талантливая девочка, но ей еще 13 лет, у нее еще свободная голова. Когда будет 16 лет, когда появятся проблемы, тогда и начнется большой спорт.

— Не удивило, что это сделала не ученица Тутберидзе.

— Не удивляет. Просто ученицы Тутберидзе были пионерами, которые открыли эту золотую дверцу.

(Константин Колмаков)