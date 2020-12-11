Комментатор Журанков: «Международный союз конькобежцев не выказывает никакого желания сохранить сезон»

Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков в интервью «СЭ» выразил возмущение отменой чемпионата Европы. По мнению Журанкова, этим решением Международная федерация конькобежцев ставит под угрозу весь нынешний сезон.

— Собрать мир будет гораздо сложнее, — заявил Журанков «СЭ». — Это надо Японию с Китаем вытаскивать, Америку с Канадой. Нужно всех куда-то тащить. Это сложно. Можно было бы сделать гибридный формат — офлайн и онлайн. Но они и об этом не хотят думать. Проще отменить Международному союзу — ну, доотменяются. Ари Закарян говорит, что они через два года вообще угробят фигурное катание и оно останется только в России и Японии. Это позиция Закаряна, а Закарян понимает, что происходит в Америке и Европе.

— В конце прошлого сезона в футболе была практика, когда команды собирали в одном месте, закрывали в «пузырь» и спокойно доигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы. Не было бы логичным сделать то же самое в фигурном катании?

— Это был плей-офф и финал. Они завершали так сезон, а в нынешнем-то все нормально. Я бы не стал закрывать всех в один «пузырь», потому что тестам нет доверия абсолютно. Я бы сделал много «пузырей» — постарался разнести по времени. Да, возможно, удлинятся соревнования. Надо подумать, как это сделать. Если захотеть, можно что угодно сделать. Весь вопрос в желании. Пока международный союз конькобежцев никакого желания сохранить сезон не выказывает.

Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Турнир был отменен в связи с опасениями из-за распространения коронавирусной инфекции. (Константин Колмаков)