На этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) завершилась короткая программа у мужчин.

Лучший результат показал китайский спортсмен Янь Хань — 86,46 балла. Вторым идет еще один представитель Китая Цзинь Боян — 85,43. На третьем месте итальянец Маттео Риццо (81,72). Россиянин Андрей Лазукин на восьмом месте — 74,31.

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Мужчины

Короткая программа

1. Янь Хань (Китай) — 86,46

2. Цзинь Боян (Китай) — 85,43

3. Маттео Риццо (Италия) — 81,72

4. Камден Пулкинен (США) — 78,92

5. Киган Мессинг (Канада) — 76,80

6. Чжан Хэ (Китай) — 76,03

8. Андрей Лазукин (Россия) — 74,31