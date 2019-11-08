Китаец Янь Хань лидирует после короткой программы на «Гран-при», Лазукин — восьмой
8 ноября 2019, 15:38
На этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Чунцине (Китай) завершилась короткая программа у мужчин.
Лучший результат показал китайский спортсмен Янь Хань — 86,46 балла. Вторым идет еще один представитель Китая Цзинь Боян — 85,43. На третьем месте итальянец Маттео Риццо (81,72). Россиянин Андрей Лазукин на восьмом месте — 74,31.
Фигурное катание
Чунцин (Китай)
«Гран-при»
Мужчины
Короткая программа
1. Янь Хань (Китай) — 86,46
2. Цзинь Боян (Китай) — 85,43
3. Маттео Риццо (Италия) — 81,72
4. Камден Пулкинен (США) — 78,92
5. Киган Мессинг (Канада) — 76,80
6. Чжан Хэ (Китай) — 76,03
8. Андрей Лазукин (Россия) — 74,31
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