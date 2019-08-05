Камила Валиева: "В произвольной программе попробую сделать четверной"

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, покорившая всех в прошлом сезоне короткой программой "Девочка на шаре" еще до выступления на международных юниорских соревнованиях, рассказала об изучении четверных и о том, как ведет себя в социальных сетях.

На контрольных прокатах в Новогорске в качестве своей короткой программы она представила именно эту постановку.

– Как настраивались на сегодняшний прокат?

– Перед выходом на лед старалась успокоить себя, настраивалась на то, чтобы все сделать. Обычно перед стартами я нервничаю, но пытаюсь это перебороть, говоря себе: "Я же все это делаю на тренировках, почему не выйти и сделать то же самое на соревнованиях?

– В произвольной ждать четверного?

– Да, должен быть тулуп. Работала также над четверным сальховом и на удочке – над тройным акселем.

– Страшно было зайти на самый первый четверной?

– Да, в первый страшно, ты думаешь: "А как же я приземлюсь?" и не знаешь, что будет. А потом уже заходишь как в обычный тройной и просто дольше крутишься. До исполнения четверного на льду где-то с неделю работала на удочке, а потом мне сказали: "Да ты сама уже делаешь без удочки".

- Не секрет, что тем, как вы передаете образы в программах, восхищаются многие болельщики и специалисты. Чем-то для такой растяжки приходилось заниматься дополнительно?

– Когда мне было четыре года я где-то с год занималась гимнастикой, наверное, этого хватило (смеется).

– Вас смущает, что в 13 лет вас уже узнают и даже есть свой фан-клуб?

– Не знаю, мне приятно (улыбается). Мне даже подарили подарок, связавшись до этого через Instagram.

– Родители и тренеры контролируют вас в социальных сетях?

– Веду все сама, но иногда советуюсь с мамой. Комментарии не читаю, это делает как раз она.

– Какой процент четверных обычно получается?

– Cтараюсь много раз на них не заходить, сделала три раза из четырех или из пяти, то хватит

– Как проводишь свободное время?

– Уроки, время находится, учусь на "4" и "5". Из всех предметов больше всего нравятся математика и история.

– Когда Тутберидзе назвала твою программу "Девочка на шаре" самой любимой короткой в прошлом сезоне, многие удивились, а вы?

– Я тоже очень удивилась.

– Как общались с Сомой Уно?

– Через переводчика, у нас Алина пыталась это делать. Что удивило больше всего? Я не думала, что он такого маленького роста (смеется). (Екатерина Беспалова)