Камила Валиева: «Спасибо моим тренерам за работу. Хочу, чтобы у них всегда была возможность меня похвалить»

Победительница пятого этапа Кубка России в Москве Камилла Валиева в Instagram поблагодарила тренеров.

«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева.

В воскресенье, 6 декабря, в женском одиночном катании она набрала 254,86 балла по итогам двух программ. Второй стала Ксения Цибинова (198,44). На третьем месте Анастасия Тараканова (195,27).

Камила Валиева работает в группе Этери Тутберидзе, которая после проката не стала хвалить 14-летнюю фигуристку.

«Элемент называется «Зимняя забава». Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» — спросила Тутберидзе у Валиевой в эфире Первого канала.