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Как выглядел бы «честный» чемпионат России: 17 одиночниц, без Медведевой, Косторной и Туктамышевой

7 декабря 2020, 10:43
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По результатам пяти этапов Кубка России только 17 фигуристок выполнили критерии отбора на национальный чемпионат, который пройдет 23 — 27 декабря в Челябинске.

Напомним, перед стартом сезона федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала критерии, по которым для попадания на турнир было необходимо поучаствовать в двух этапах Кубка. На чемпионат отбираются 18 лучших фигуристок по набранным очкам.

По данным «СЭ», на чемпионат России будут допущены сборницы, не выполнившие критерии. Расширять нынешнюю квоту в 18 человек не планируется. А жесткий регламент, принятый еще летом, был разработан специально для мотивации спортсменов участвовать в соревнованиях.

Фигуристки, выполнившие формальный критерий отбора на чемпионат России

1. Александра Трусова — 36 очков

2. Анна Щербакова — 36

3. Камила Валиева — 34

4. Дарья Усачева — 30

5. Майя Хромых — 28

6. Анна Фролова — 28

7. Софья Самодурова — 24

8. Ксения Цибинова — 24

9. Мария Талалайкина — 18

10. Елизавета Нугуманова — 18

11. Анастасия Тараканова — 18

12. Валерия Шульская — 14

13. Станислава Молчанова — 14

14. Валерия Костина — 13

15. Станислава Константинова — 12

16. Арина Онищенко — 10

17. Алина Забора — 2

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Алена Косторная (16), Елизавета Туктамышева (14), Анастасия Гулякова (10) и Камила Султанмагомедова (10) могли рассчитывать на отбор в топ-18 по баллам, но выступили лишь на одном этапе Кубка России вместо двух.

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Евгения Медведева, Алина Загитова и Ксения Синицына, входящие в списочный состав сборной России на этот сезон, в Кубке страны не участвовали. (Дмитрий Кузнецов)

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